Güneyde 1 ölüm, 715 vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 141.566 PCR ve hızlı test yapıldı 715 pozitif vakaya rastlandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 141.566 PCR ve hızlı test yapıldı 715 pozitif vakaya rastlandı.
Ölümün, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde 85 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı.
Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e yükseldi.
Hastanede virüslü 15'i entübe 149 kişi var, 52'sinin durumu ağır tedavi görüyor.
Hastanede yatanların yüzde 77,19'u aşılanmadı.
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