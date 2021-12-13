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Güneyde 1 ölüm, 715 vaka

Güneyde 1 ölüm, 715 vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 141.566 PCR ve hızlı test yapıldı 715 pozitif vakaya rastlandı.

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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 141.566 PCR ve hızlı test yapıldı 715 pozitif vakaya rastlandı.

Ölümün, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde 85 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı.

Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 611'e yükseldi.

Hastanede virüslü 15'i entübe 149 kişi var, 52'sinin durumu ağır tedavi görüyor.

Hastanede yatanların yüzde 77,19'u aşılanmadı.

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