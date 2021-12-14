Güneyde 1 ölüm, 662 vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 80,985 PCR ve hızlı antijen test yapıldı 662 pozitif vakaya rastlandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 80,985 PCR ve hızlı antijen test yapıldı 662 pozitif vakaya rastlandı.
Hastanelerde Coronavirüs nedeniyle tedavi gören 59 kişinin durumu ağır 159 kişi tedavi görüyor.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0,82'lik bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.
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