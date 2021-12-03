Güneyde 1 ölüm, 594 vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 88.227 test yapıldı 594 yeni pozitif vakaya rastlandı.

Ölümün 75 yaşında erkek olduğu açıklandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0.67 pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.

Hastanede 49'unun durumu ağır olmak üzere 111 hasta tedavi görüyor. Şu ana kadar toplam vaka sayısı 136.097’ye yükseldi.