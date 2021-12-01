Güneyde 1 ölüm, 492 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 84.456 PCR ve hızlı test yapıldı 492 yeni pozitif vakaya rastlandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 84.456 PCR ve hızlı test yapıldı 492 yeni pozitif vakaya rastlandı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0,58'lik bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.
Ölümün, Lefkoşa Genel Hastanesi'nde ölen 60 yaşındaki bir erkek olduğu açıklandı.
Hastanelerde 17'si entübe 47'sinin durumu ağır olmak üzere 116 kişi tedavi görüyor.
Bakanlık, aşılanmamış hastaların yüzdesinin yüzde 63,8 olduğunu belirtti.
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