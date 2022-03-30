Güneyde 1 ölüm, 4 bin 774 yeni vaka

Bir kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği güneyde son 24 saatte yapılan 83 bin 389 test sonucunda 4 bin 774 yeni vakaya rastlandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı toplam can kayıplarının 933'e, toplam vaka sayısının 426 bin 377'ye ulaştığını açıkladı.

Tedavi gören hasta sayısının 182, durumu ciddi olanların sayısının, 5'i entübe olmak üzere 25 olduğu kaydedildi.