Güneyde 1 ölüm, 388 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 61.330 PCR ve hızlı test yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti 388 yeni pozitif vakaya rastlandı. Ölümün, 66 yaşındaki bir erkek olduğu belirtildi.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı 0.6'lık bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.

Hastanelerde 15'i entübe 34'ünün durumu ağır olmak üzere 86 kişi tedavi görüyor.

Bakanlık, hastaların yüzde 60'ının aşısız olduğunu açıkladı.