Güneyde 1 ölüm, 255 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 50.980 PCR ve hızlı test yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 255 yeni pozitif vakaya rastlandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 50.980 PCR ve hızlı test yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 255 yeni pozitif vakaya rastlandı.
Ölümün, 71 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı.
Hastanede 15'i entübe olmak üzere 35'inin durumu ağır 92 hasta tedavi görüyor.
Şu ana kadar kaydedilen toplam vaka sayısı 129.888'e yükseldi.
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