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Güneyde 1 ölüm, 175 yeni vaka

Güneyde 1 ölüm, 175 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 55.018 test yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 175 yeni pozitif vakaya rastlandı.

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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 55.018 test yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 175 yeni pozitif vakaya rastlandı.

57 kişi hastaneye kaldırılırken, ölü sayısı 567'ye yükseldi. Hastanelerde 23'ü ağır olmak üzere toplam 57 kişi Covid-19 tedavisi görüyor.

Sağlık bakanlığı, hastanede yatanların yüzde 59,65'inin aşı kaydının olmadığını belirtti.

55.018 testten 5.385'i PCR olarak açıklandı.

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