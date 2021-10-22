Güneyde 1 ölüm, 175 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 55.018 test yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 175 yeni pozitif vakaya rastlandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 55.018 test yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 175 yeni pozitif vakaya rastlandı.
57 kişi hastaneye kaldırılırken, ölü sayısı 567'ye yükseldi. Hastanelerde 23'ü ağır olmak üzere toplam 57 kişi Covid-19 tedavisi görüyor.
Sağlık bakanlığı, hastanede yatanların yüzde 59,65'inin aşı kaydının olmadığını belirtti.
55.018 testten 5.385'i PCR olarak açıklandı.
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