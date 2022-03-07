Güneyde 1 ölü, 1584 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19 nedeniyle bugün bir kişi hayatını kaybederken 1584 de yeni vaka saptandı.

Ölen kişinin 67 yaşında bir erkek olduğu ve toplam ölü sayısının 878’e, vaka sayısının ise 334 bin 882’ye yükseldiği açıklandı.

Güneyde son 24 saatte yapılan 46 bin 66 PCR ve hızlı test sonucunda 1584 vaka saptandı.

Hastanede tedavisi süren 129 hastadan 27’sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.