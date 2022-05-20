Güneyde 1 haftalık COVID raporu: 2 bin 103 yeni vaka, 6 ölüm

Kıbrıs'ın güneyinde 13-19 Mayıs tarihleri arasında 2 bin 103 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 6 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık açıkladığı verilere göre, güneyde geçen hafta yapılan toplam 123 bin 569 test neticesinde 2 bin 103 yeni vaka tespit edildi ve 65, 77 ve 82 yaşındaki 3 erkek hasta ile 86, 93 ve 94 yaşındaki üç hasta hayatını kaybetti.

Bu veriler neticesinde Covid-19 kaynaklı toplam ölü sayısı 1057'ye, vaka sayısı ise 488 bin 189'a yükseldi.

Açıklamada ayrıca, şu anda hastanelerde tedavi gören kişi sayısının 42 olduğu ve bunlardan 9'unun durumunun ciddi olduğu da ifade edildi.