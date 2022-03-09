Güney Ukrayna’ya 150 ton insani yardım gönderdi

Kıbrıs Cumhuriyeti, Ukrayna’ya 150 ton insani yardım gönderdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 14 konteyner içerisinde gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve diğer malzemelerden oluşan toplam 150 tonluk insani yardımın, Limasol Limanı’ndan “Lider Trabzon” isimli Panama bandıralı gemiyle dün yola çıktığını yazdı.

Haberde, Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos’un dün sabah Limasol Limanı’na giderek konteynerlerin gemiye yüklenmesi çalışmalarını izlediği ve insani yardımın toplanmasında emeği geçen ve yardımcı olan herkese teşekkür ettiği belirtildi.