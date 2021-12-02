Güney Lefkoşa’da Uluslararası Gastronomi Fuarı açılıyor

Lefkoşa’nın güneyindeki Kıbrıs Fuar Alanı hafta sonu gastronomi sektöründe en son yeniliklerin sergileneceği Gastronomia Horeca Fuarı’na ev sahipliği yapacak.

Hotelcilik, restoran işletmeciliği, cafe ve yemek servisi (catering) alanında hizmet veren 50 uzman kuruluşun ürün ve hizmetlerini tanıtacağı, 4 – 5 – 6 Aralık tarihlerinde yer alacak Gastronomi Fuarı 12.00 – 20.00 saatleri arasında sektör temsilcilerine ve halka açık olacak. Fuar Covid-19 tedbirleri gözetilerek yapılacak.

Üniversitelerin Gastronomi Bölümlerinin mutfak sanatı uzmanları, şef, barista ve tadım ustalarının yarışmaları, sektörel konularla ilgili sunumların ve özel eğlence örganizasyonlarının yer alacağı 3 gün sürecek Gastronomia Horeca Fuarı, Kıbrıs Turizm Bakanı Savvas Perdios’un da yer alacağı açılış etkinliği 4 Aralık Cumartesi saat 16.00 da yer alacak. (LHA)