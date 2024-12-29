Güney Kore'de uçak kazası: 122 kişi hayatını kaybetti
Bangkok-Muan seferi yapan 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, 1 yolcu ve 1 mürettebat kurtarılırken kalan 179 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.
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Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 96 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Anadolu Ajansı’nın Güney Kore ajansı Yonhap'dan aktardığı habere göre, Jeju Air havayolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.
İtfaiye ekipleri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen çite çarptığını belirtti.
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