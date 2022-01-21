Güney Kıbrıs’ta 2024 yılının Mayıs ayına kadar yerel seçim yapılmayacak

Kıbrıs (güney) Meclisi’nin, 2024 yılının Mayıs ayına kadar yerel seçim yapılmamasını öngören yasa tasarısını onayladığı bildirildi.

Alithia gazetesi, onaylanan yasa tasarısına göre 2024 yılına kadar belediye başkanlığı veya muhtarlıklarda boş kadro oluşması halinde, ara seçim yapılmayacağını ve başkan yardımcısı veya muhtar yardımcısının bu görevi vekaleten sürdüreceğini yazdı.

Haberde, söz konusu yasa tasarısının İçişleri Bakanlığı tarafından, yerel yönetimdeki reformların oylanabilmesi için hazırlandığı kaydedildi.