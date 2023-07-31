Güney Kıbrıs'ın kamu borcu 23.8 milyar Euro

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bu yılın ilk altı ayı içerisindeki kamu borcunun 23.8 milyar Euro olarak kaydedildiği belirtildi.

Politis gazetesi, Kamu Borcu İdaresi Ofisi’nden yapılan açıklamaya dayanarak 30 Haziran 2023’e kadar olan dönemdeki kamu borcunun 23.8 milyar Euro’ya ulaştığını yazdı.

Gazete kredilere ilişkin toplam borcun ise 8.55 milyar Euro, bunun 8.3 milyar Euro’luk kısmının dış kredi, 250 milyon Euro’nun ise iç kredi olduğunu belirtti.