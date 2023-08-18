Güney Kıbrıs'a gelen turist sayısında artış

Kıbrıs'ın güneyinde Ocak-Temmuz ayları arasında 2 milyon 137 bin 408 turist gittiği bildirildi.

Alithia gazetesi, İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanarak, geçen yıl aynı dönemde adanın güneyine, 1 milyon 676 bin 39 turist gittiğini ve bu yıl giden turist sayısında yüzde 27,5 oranında artış kaydedildiğini yazdı.

Haberde, en fazla turistin İngiltere, İsrail, Polonya, İsveç ve Almanya’dan gittiği ifade edildi.