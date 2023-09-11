Güney Kıbrıs piyasasında Türkiye’den ithal ürünler giderek artıyor

Güney Kıbrıs piyasasına Türkiye’den üçüncü ülkeler vasıtasıyla ithal edilen ürünlerde artış kaydedildiği bildirildi.

Politis gazetesi “Kıbrıs Piyasasında ‘Made in Turkey’ Ürün Tufanı” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ın Türkiye’den üçüncü ülkeler vasıtasıyla yaptığı ithalatın son 3 yıl içinde (bu yılın mayıs ayına kadar olan süre baz alındı) 333 milyon Euro’ya ulaştığını yazdı.

Gazete, 2021 yılında 111 milyon 110 bin 185 Euro’luk, 2022 yılında 184 milyon 486 bin Euro’luk, bu yılın mayıs ayına kadar da 37 milyon 439 bin 864 Euro’luk ithalat yapıldığını kaydetti.

Haberde, Türkiye’den üçüncü ülkeler vasıtasıyla en fazla ithal edilen ürünler arasında motor yağları, araba yedek parçaları, tekneler, çeşitli makineler ve yedek parçaları, elektronik eşyalar, giyim ürünleri, ilaçlar ve plastik malzemelerin bulunduğu ifade edildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın ithal ettiği “Made In Turkey” ibareli ürünlerin aslında merkezi Avrupa’da bulunan şirketlerden sipariş edildiğini ve yabancı çok uluslu şirketlerin daha ucuz iş gücü ile farklı yasalar nedeniyle Türkiye’de kurduğu fabrikalarda üretim yaptığını yazdı.