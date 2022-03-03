Güney, hava sahasını Rusya'ya yeniden açabilir

Rusya’nın Ukrayna işgali sebebiyle AB tarafından, hava sahalarının Rus uçaklarına kapatılması kararına uyan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, bu kararı yeniden gözden geçirmeyi planladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Yeniden Değerlendirme Hazırlığı-Hükümetin Rus Uçaklarına AB Yasağını Yeniden Değerlendirme İhtimali Açık” başlıkları altında verdiği haberinde, Ukrayna’yı işgali sebebiyle Rusya’ya uygulanan uçuş yasağının Kıbrıslı Rum hükümetince yeniden değerlendirilmesi ve kaldırılması ihtimalinin gündemde olduğunu yazdı.

Gazete, AB Dışişleri Bakanları’nın Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları değerlendirmek için toplantı yapmaya hazırlandığı bir sırada Kıbrıslı Rum hükümetinin, “Kıbrıs hava sahasında” Rus uçaklarına uygulanan uçuş yasağını yeniden değerlendirmeye hazır olduğunu yazdı.

Türkiye’nin, Rus uçaklarına yönelik yasağı uygulamamasının Kıbrıslı Rum hükümeti için “iyi bir bahane” teşkil ettiğini de yazan gazete, Ulaştırma Bakanı Yannakis Karusos’un dün yaptığı açıklamada, bu ihtimali gündeme getirdiğini vurguladı.

Habere göre Karusos, Türkiye hava sahasını kapatmazken Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu kararının yeniden değerlendirilmesi ihtimaline ilişkin gazeteciler tarafından yöneltilen bir soruya, “bu konunun, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le görüşüleceği” yanıtını verdi.

Şu an için AB’nin kararının geçerli olduğunu vurgulayan Karusos, Kıbrıs’ın çekinceler sunan tek ülke olduğunu, bu çekincelerin hukuki açıdan olarak gündeme getirilmesinin bir yolunun da bulunduğu şeklinde bilgilendirildiğini ifade etti.

Gazete, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve bunun etkileri konusunun bugün toplanacak Ulusal Konseyi’de ana konuyu oluşturmasının beklendiğini de iddia etti.

Bugün 18.30’da toplanacağı belirtilen Konsey’in ana konusunun Kıbrıs sorunu ve Güven Yaratıcı Önlemler olarak belirlendiğini ancak Ukrayna’daki gelişmeler ve diğer konuların, toplantı gündeminde ağırlık kazanmasının beklendiği belirtildi.

Haberde ayrıca, Anastasiadis’in yarın, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin etkilerinin ele alınacağı ve Kıbrıs Merkez Bankası başkanı ile tüm bakan ve yetkili kişilerin de katılacakları bir toplantı da gerçekleştireceği ifade edildi.