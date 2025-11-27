Gümrüksüz ATV tasarrufundan bir işletme sahibi tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, dün Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından bir işyerinde yapılan denetimde, iki adet ATV’nin gümrüksüz olarak tasarruf edildiği tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecisi T.T.(E-42) tutuklandı.

İkamet izinsiz 3 kişi tespit edildi

Polis tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izni olmadan ikamet eden 3 kişi tespit edildi ve tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Lefke’de trafik kazası

Lefke’de dün akşam, Muhammet Mevlan Özmen (E-40) yönetimindeki HC 263 plakalı salon araçla, Atatürk Caddesinde dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, aynı ikamette seyrederken Ahmet Paşa Sokağına (sağa)dönüşe geçen Saffet Özdinç (E-28) yönetimindeki PC 354 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle, iki araç da bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Sürücülerden Muhammet Mevlan Özmen, alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiğinden dolayı tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.