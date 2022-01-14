“Gümrüğe beyan edilmemiş 619 bin 220 TL değerindeki çeşitli maddelerle yakalandı”

Girne Turizm limanından, bir iş yerine ait araç ile ülkeye giriş yapan zanlı S. B.’nin kullanımında bulundurduğu buzluklu kamyonda gümrüğe beyan edilmemiş, 619 bin 220 TL değerinde çeşitli maddeler bulundu. Zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirten Polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Lefkoşa’da meydana gelen “İlaç Ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket Ve Gümrüğe Deklare Edilmemiş Mal Tasarrufu” suçları ile ilgili olarak tutuklana zanlı S. B., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer, 7 Ocak 2022 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Lefkoşa’da Lefkoşa CÖŞ şubesi tarafından yapılan operasyonda bir iş yerine ait araç ile Girne Turizm limanından ülkeye giriş yapan zanlı S. B.’nin kullanımında bulundurduğu buzluklu kamyonda gümrük memurları huzurunda yapılan aramada gümrüğe sunulmamış 12 torba kaçak tütün ve 30 kutu nargile tütünü, ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olarak, 300 adet hap, 280 adet vücut geliştirme ilaçları ile henüz ne oldukları tespit edilemeyen 6 küçük tüp toz ve 1 büyük tüp sıvı maddenin gümrüğe deklare edilmediğinin tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polisi turist statüsündeki zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti

Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan iş aracı sahiplerinin bağları olmadığı belirlendiğini ve serbest kaldıklarını söyledi. Polis, zanlı S. B.’nin gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini belirtti. Zanlının tasarrufunda bulunan emarelerin 619 bin 220 TL değerinde olduğunu söyleyen Polis, edilemeyen maddelerinde tahlil sonuçlarının beklendiğini ancak zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek turist statüsündeki zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Hükümsüz tutuklu yargılanacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.