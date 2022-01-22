CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın yurttaşları iradeye sahip çıkmaya çağırdı.

“CTP’ye mühür vuralım, güçlü irademizi sandığa yansıtalım. Sandıklara sahip çıkarak yurdumuzu kurtaralım” diyen Sorakın UBP’li hükümetler dönemlerinde yaşananları anlattı.

Sorakın “Halkımız ekonomik sorunlarla boğuşurken ihmalkarlık ve rant kavgaları nedeniyle karanlıklara mahkum edildik. Malum zihniyet olan UBP zihniyeti ise kurultayla, eşe dosta mevki ve rant dağıtmakla meşgul oldu” ifadelerini kullandı.

İşte Sorakın’ın seçime saatler kala yaptığı açıklama:

CTP’ye mühür vuralım, güçlü irademizi sandığa yansıtalım. Sandıklara sahip çıkarak yurdumuzu kurtaralım.

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte başlayan süreçte Kıbrıs sorununda, Anayasa ve yasalara uyumda, yargı bağımsızlığında, demokraside, ekonomide, sosyal ve kültürel yaşamda çok ciddi sorunlar yaşadık. Plansızlık, programsızlık ve iş bilmezlik nedeniyle esnafımız, iş insanlarımız, ve emeği ile geçinen insanlarımız kaderlerine terk edildi. Alım gücümüz büyük oranda geriledi. Ekonominin çarkları durdu.

Binlerce iş yeri kapanırken, on binlerce insanımız işsiz kaldı. Halkımız ekonomik sorunlarla boğuşurken ihmalkarlık ve rant kavgaları nedeniyle karanlıklara mahkum edildik. Malum zihniyet olan UBP zihniyeti ise kurultayla, eşe dosta mevki ve rant dağıtmakla meşgul oldu. Halkı hiç düşünmedi. Çalışanlarımızın, emeklilerimizin, sosyal yardım, engelli yardımı alan insanlarımızın hayat pahalılığı ödeneğini dondurmaya, yasa değişiklikleri ile kazanılmış haklarımız budanmaya, örgütlü yapılarımızı dağıtmaya çalıştı. Son bir yılda Meclis doğru dürüst çalıştırılmaz ve yasa yapılamazken 70’in üzerinde ve bir kısmı Anayasa’ya aykırı olan yasa gücünde kararnamelerle var olan kuralları değiştirmeye, antidemokratik uygulamalarla ülkeyi yönetmeye çalıştı. Bu anlayışla demokratik yapımız da hukuk sistemimiz de ağır yaralar aldı.

Aslında, alım gücü oldukça gerilemiş, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak düzeye gelmiş, örgütsüzlüğünden dolayı ses çıkaramayan, sosyal ve kültürel yapısı gerilemiş, iradesi yok edilmiş, tamamen bağımlı, itaat eden, silik, özne olmaktan çıkmış bir yapı oluşturulmaya çalışıldı. Bunu önlemek ve malum zihniyete dur demek bizim elimizde.

Hep birlikte yarın önemli bir sınav vereceğiz. İrademizle ya değerlerimize ve güzel yurdumuza sahip çıkacağız, ülkemizde barışın, demokrasinin, insan haklarının, sosyal adaletin hakim kılınmasını sağlayacağız, ya da bulunduğumuz noktanın daha da gerisine gideceğiz.

Umutsuzluğa kapılmadan ve hep birlikte başarabileceğimizi hiç aklımızdan çıkarmadan, CTP’ye mühür vuralım, güçlü irademizi sandığa yansıtalım. Sandıklara sahip çıkarak yurdumuzu kurtaralım.