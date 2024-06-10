“Gübre” davası

Devrim DEMİR

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliğinin 2022 yılı Mayıs ayında Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) önünde başlattığı ‘Şok’ eylemlerde döktüğü gübreler mahkemelik oldu. Kurumun şikâyetçi olmadığı ancak ‘kamu’ davası olduğu gerekçesi ile polisin şikâyetçi olduğu davada 6 hayvan üreticisi yargılanıyor.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde Ocak ayında başlayan dava bugün yeniden mahkemelerin gündemindeydi.

Hayvan üreticileri Adil Onalt, Cemal Darbaz, Mehmet Çetereisi, Memduh Gökçeri, Ahmet Bidar ve Recep Girdağ ‘Çevreyi kirletmek’ ve ‘rahatsızlık’ suçlarından yargılanıyor. Dava yeniden görüşülmek üzere 26 Eylül 2024 tarihine ertelendi.

Avukat ve Savcılığın savunması dikkat çekiciydi...

Hayvan üreticilerinin avukatı zanlılar ve diğer üreticilerin ekmeklerini çiftliklerde gübre içinde çalışarak kazandığı savunmasını yaparken, Başsavcılık adına mahkemede hazır bulunan savcılık “gübre içinde yaşıyorlarsa ortalığı pis etmeye hakları yok” savunmasına davayı gören yargıçtan düzeltme geldi. Yargıç savcılık kanadını uyararak, “Gübre içinde yaşamıyorlar, gübre içinde çalışıyorlar düzeltin” uyarısını yaptı.

“İşimizi bırakıp ayda iki kez mahkeme koridorlarındayız”

Davaları Eylül ayına ertelenen hayvan üreticileri Ocak ayından bu yana işlerini bırakarak köylerden dava için Lefkoşa’ya geldiklerini söyledi. YENİDÜZEN’e konuşan üreticiler, Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) önünde yaptıkları eylem sırasında kurum önüne ‘gübre’ döktüklerini kaydetti. “Haklı arayışımızda eylem yaptık” ifadesini kullanan üreticiler, tepkilerini eylemle anlatmak istediklerini ifade ederek,” Bugün hayvan üreticisinin geldiği noktayı iki yıl önce gördük. Süt Kurumu (SÜTEK) şikâyetçi olmadı ancak kamu davası olduğu gerekçesi ile polis bizden şikâyetçi” dedi.

Neler olmuştu?

Hükümetin sorunlarına çare üretmediği gerekçesi ile 2022 yılı Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı önünde ‘şok’ eylem başlatan hayvan üreticileri torbalar dolusu gübreyi Cumhurbaşkanlığı önüne dökmek isterken polis müdahalesi le karşılaşmıştı. Cumhurbaşkanlığı önüne gübre dökmelerine izin verilmeyen üreticiler, torbalar dolusu gübreyi sarayın sokağına dökerken tutuklanmıştı. Aynı gün eylemelerini Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) önüne taşıyan üreticiler, önce binaya girmek istemiş burada da polis engeline takılınca torbalarca gübreyi kurum önüne dökerek tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı ve SÜTEK üreticilerden şikâyetçi olmazken, polis çevreyi kirlettikleri gerekçesi ile üreticilere ‘ceza’ davası açtı.