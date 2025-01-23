"Grip vakalarındaki artış da, ilaç tedarikindeki sıkıntı da sürüyor"

Eczacı Dicle Tekiner, grip vakalarının artış gösterdiğini belirterek, ilaç tedariki konusunda sıkıntı yaşadığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekiner topluma uyarılarda bulundu, “Mesafe ve maske kullanımına dikkat ederek, bireysel tedbirler alınmasında fayda var” ifadelerini kullandı.

Tekiner’in paylaşımı şöyle:

“Grip vakalarındaki artış da ilaç tedarikinde yaşanan sıkıntı da devam ediyor. Özellikle bugün havaların da yeniden soğumasıyla önümüzdeki hafta vaka sayısında daha da artış gözlemlenmesi olası. Tedaviye erişimde sıkıntı yaşamamak adına özellikle risk grubunda yer alan kişilerin kalabalık ve toplu ortamlardan uzak durması, bu ortamlara girme zorunluluğu olan kişilerin ise mesafe ve maske kullanımına dikkat ederek, bireysel tedbirler almasında fayda var.”