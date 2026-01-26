Grev devam ediyor

YENİDÜZEN

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), personel eksikliği, yapısal sorunlar, altyapı yetersizlikleri ve bina işlevselliğine ilişkin sorunlar gerekçesiyle Mağusa ile İskele Gelir ve Vergi Daireleri’nde 23 Ocak Cuma günü başlattığı grev bugün de devam ediyor.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin sorumsuzluğu karşısında tepkilerini ortaya koyan kamuda yetkili 3 sendikanın grevi, bugün ikinci gününe girdi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e kısa bir açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, gün içinde taleplerine geri dönüş olamaması halinde grevin yarın da devam edeceğine dikkat çekti.

Bengihan, sorunların temelinde yönetsel zafiyetler bulunduğuna vurgu yaptı; “Tehdit ve baskılar bizi yıldıramaz. Sorunlar çözülene kadar eylem ve grevlere devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.