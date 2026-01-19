Serkan Soyalan’ın “Yağmurdan Sonra” şiir kitabı yayımlandı

Gazeteci, yazar-şair Serkan Soyalan’ın yeni şiir kitabı “Yağmurdan Sonra” yayımlandı.

Ankara'da Yason Yayınları tarafından yayımlanan Yağmurdan Sonra, tüm kitapçılarda satışa sunuldu.

Daha önce “Okyanus Mavisi”, “Şiirname” ,“Deniz’in Sesi”, “Meçhule Gidiyorum” ve “Avaz Avaz” isimli şiir kitapları ile okuyucusuyla buluşan Soyalan'ın, “Dedem Ahmet Gürses” isimli biyografi ve “Coğrafya Kemal” isimli tiyatro kitabı da bulunuyor.