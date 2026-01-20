“Toprak ve Su: Akdeniz Geçişi” temalı karma sergi Art Rooms’da açıldı

Girne’deki Art Rooms Galeri, “Soil & Water: Mediterranean Crossing” (Toprak ve Su: Akdeniz Geçişi) başlıklı karma sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) iş birliğiyle düzenlenen sergi, küratör Başak Şenova’nın yönetiminde toprak ve suyu yalnızca doğal kaynaklar olarak değil; ekolojik, kültürel ve politik aktörler olarak ele alan uluslararası sanatçıları bir araya getiriyor.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, heykel, performans ve araştırma temelli eserlerde toprak ve su; hafıza, deneyim ve tarih taşıyan güçler olarak öne çıkıyor.

Sergi, yüzyıllar boyunca geçişler, çatışmalar ve dönüşümlerle şekillenen Akdeniz bağlamında konumlanıyor.

Aynı zamanda Pretoria Üniversitesi’nden Prof. Johan Thom ve Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Başak Şenova tarafından NIROX Vakfı iş birliğiyle geliştirilen uluslararası Soil & Water projesiyle bağlantı kuruyor.

UNESCO Dünya Mirası Alanı Cradle of Humankind’deki su kirliliği sorununa yanıt olarak başlatılan proje, sanatın ekolojik gerçekleri görünür kılmasının yanı sıra eleştirel düşünce üretmesi gerektiğini savunuyor.

Yaklaşık 30 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, Art Rooms’un yanı sıra ARUCAD kampüsüne de taşınarak galeri ile akademik alan arasında diyalog kuruyor.

Güney Afrikalı sanatçı Ledelle Moe’nin Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği sanatçı programında ürettiği büyük ölçekli heykel üniversite kampüsüne yerleştirilirken, yapım sürecini belgeleyen video da Art Rooms’da izlenebiliyor.

Sergi ayrıca, 2024–2025 yıllarında Avusturya’nın Graz kentindeki çağdaş sanat merkezi ’da düzenlenen “Sediment” (Tortu) sergisinin arşivine de yer veriyor. Bu projenin kitabı, ARUCAD Press tarafından yayımlanarak sergi kapsamında sanatseverlere sunuluyor.

“Soil & Water: Mediterranean Crossing” sergisi, 14 Ocak – 17 Şubat tarihleri arasında Pazar günleri hariç her gün 13.30 – 20.30 saatleri arasında Art Rooms’da ziyaret edilebiliyor.