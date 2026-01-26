Altının fiyatı ilk kez 5 bin doları aştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği siyasetin öngörülemezliği, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşe yönlendiriyor. Talebin artması nedeniyle altının onsu Pazar günü ilk kez 5 bin doları aştı. Bir ons altın Londra Metal Borsası'nda 5 bin 93 dolar (4 bin 296 euro) seviyesinden işlem gördü. Bir ons gümüşün fiyatı ise Cuma günü 102 doların üzerine çıkmıştı.

Türkiye'de de bu sabah saatlerinde altının gramı 7 bin 73 TL, çeyrek altın ise 11 bin 807 TL civarındaydı.

Ocak 2024'te altının onsu yaklaşık 2 bin dolar civarındaydı. Son iki yıl içinde dünyada yaşanan siyasi krizler ve özellikle ABD Başkanı Trump'ın öngörülemez politikaları nedeniyle altın fiyatlarında artış kaydedildi.

Altın fiyatları yılın ilk haftalarında yüzde 18 artış gösterdi. Geçen yıl ise altın fiyatlarında yüzde 65 artmış, bu 1979 yılından beri bir sene içinde kaydedilen en yüksek artış olmuştu. 2025 yılına bir ons altının fiyatı 2 bin dolardan fazla arttı.

Altın fiyatlarında Donald Trump etkisi

AJ Bell analisti Dan Coatsworth, "Donald Trump yeni tartışmalı bir fikir ile uyanır endişesi ile yatırımcıların değerli metalden vazgeçemediği" değerlendirmesini yaptı.

Analist Stephen Innes ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin de yatırımcıları tedirgin ettiğini belirtiyor. Fed Başkanı Jerome Powell yaklaşık iki hafta önce ABD Adalet Bakanlığı'nın kendilerine cezai kovuşturma tehdidi içeren büyük jüri celbi gönderdiğini açıklamıştı. Soruşturma Fed'in merkez binasının yenilenmesi sırasında artan maliyetlerle bağlantılı olsa da, Powell bunun "siyasi bir baskı" olduğunu belirterek, Trump'ın istediği gibi politika faizinde indirim yapmaması nedeniyle bu soruşturmanın başlatıldığını söylemişti. Uzmanlar göre, yatırımcılar altın ve gümüşe yönelerek, enflasyon ve devlet borçlarına karşı da kendilerini güvence altına alıyorlar.