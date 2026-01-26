Asgari ücret cebe girmeden eridi

Recep DAL

Türk Lirası’ndaki hızlı değer kaybı, 2026 yılının ilk asgari ücretini daha çalışanların cebine girmeden döviz karşısında eritti. Döviz kurlarının tarihi seviyelere yaklaşmasıyla birlikte, 9 Ocak’ta belirlenen ve 23 Ocak’ta tüm itirazlara rağmen aynen yürürlüğe giren net 52 bin 738 TL’lik asgari ücret, yalnızca haftalar içinde Euro, Sterlin ve Dolar karşısında ciddi oranda geriledi.

Hafta başında serbest piyasada saat 09.00 itibarıyla Euro 51,25 TL’den alınıp 51,66 TL’den satılırken, Sterlin 59,05 TL’den alınıp 59,49 TL’den işlem görüyor. Dolar ise 43,25 TL’den alınıp 43,55 TL’den satılıyor. Böylece 1 Sterlin, 60 TL sınırına bir adım daha yaklaşmış durumda.

Belirlendiği gün bin 45 Euro’ydu

Asgari ücret, 9 Ocak 2026 tarihinde hayat pahalılığı oranının altında kalan yüzde 18,39’luk artışla net 52 bin 738 TL olarak belirlenmişti. O günkü kurlar dikkate alındığında bu rakam, bin 45 Euro, 907 Sterlin ve bin 219 Dolar karşılığına denk geliyordu.

Ancak işçi federasyonlarının itirazı üzerine 23 Ocak 2026’da yeniden toplanan masa, tüm tepkilere rağmen rakamı değiştirmedi ve asgari ücreti resmen yürürlüğe koydu. Bu tarihte asgari ücret, bin 33 Euro, 899 Sterlin ve bin 214 Dolar seviyesine gerilemişti.

Bugün: Bin 21 Euro’ya düştü

Bugünkü (26 Ocak 2026) döviz kurları üzerinden yapılan hesaplamaya göre ise asgari ücret, bin 21 Euro, 887 Sterlin ve bin 211 Dolar karşılığına kadar düştü.

Böylece asgari ücret, belirlendiği günden bugüne yalnızca döviz kurlarındaki artış nedeniyle; 24 Euro, 20 Sterlin ve 8 Dolar kaybetmiş oldu. Başka bir ifadeyle, çalışan daha ilk maaşını almadan alım gücünde önemli bir erimeyle karşı karşıya kaldı.

“En yüksek asgari ücret” söylemi çöktü

Öte yandan asgari ücretin döviz karşılığını sürekli gündeme getiren ve ülkede “en yüksek asgari ücretlerden birinin ödendiğini” savunan işveren temsilcilerinin, yaşanan bu düşüş karşısında ne söyleyeceği merak konusu oldu.

Hükümetin tavrı belirsiz

UBP–DP–YDP Hükümeti’nin ise Türk Lirası’nın ani değer kaybı ve alım gücündeki bu sert düşüş karşısında nasıl bir adım atacağı “bilinmezliğini” koruyor. Ücret daha cebe girmeden döviz karşısında erirken, çalışanların geçim yükü her geçen gün ağırlaşıyor.

9 Ocak 2026 – Asgari ücretin belirlendiği günün kurları:

Euro: 50,05’ten alınıyor, 50,48’den satılıyordu.

Sterlin: 57,70’ten alınıyor, 58,16’dan satılıyordu.

Dolar: 42,95’ten alınıyor, 43,25’ten satılıyordu.

23 Ocak 2026 – Asgari ücretin resmileştiği günün kurları:

Euro: 50,69’dan alınıyor, 51,04’ten satılıyordu.

Sterlin: 58,20’den alınıyor, 58,64’ten satılıyordu.

Dolar: 43,15’ten alınıyor, 43,45’ten satılıyordu.