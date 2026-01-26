Limasol'daki bir galeride 7 lüks araç ateşe verildi. Olay Cumartesi sabahın erken saatlerinde meydana geldi.

Polis soruşturması sonucunda yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı ortaya çıkarken, faillerin, galerinin cam vitrinini kırarak araçlara yanıcı madde döktüğü belirtildi. İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Andreas Kettis, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, olay yerine 2 tam donanımlı itfaiye aracının sevk edildiğini ve yangını söndürdüğünü kaydetti. Ayrıca, yangında 7 araç ve galerinin hasar gördüğünü açıkladı.