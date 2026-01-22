Lefkoşa’nın Somut Olmayan Kültürel Miras’nın izindeki müzikal ve dans gösterisi “Nostalji” herkesi büyüledi

Murat OBENLER

Lefkoşa’nın güneyindeki Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda sahnelenen özgün müzikal ve dans gösterisi "Nostalji" sanatseverleri çok kültürlü şehir Lefkoşa odaklı Bizans döneminden günümüze uzanan bir zaman yolculuğa çıkardı.

4 bölüm halinde sunulan ve yaklaşık 2,5 saat süren programda her tarihi durakta, izleyici sanat, müzik, dans, konuşma ve hareket yoluyla, Kıbrıs geleneğini ve zamansız evrimini vurgulayan çok boyutlu bir yolculuğa çıkıyor. Somut Olmayan Kültürel Mirasın korunması ve yaygınlaştırılmasıyla ilgili konulara değinen ve göç veya yer değiştirme nedeniyle kaybolma olasılığıyla karşı karşıya olanlar arasında farkındalık yaratmayı doğrudan hedefleyen performans Kültür Bakanlığı Modern Kültür Dairesi tarafından destekleniyor.

Çok zengin bir kültürel mirasın yansıması olan gecede Bizans müziği ve hikaye anlatısı şeklindeki şarkılar, Leontios Machairas'ın diliyle, Sanna'nın Arap Kıbrıslılarıyla, Ermeniceyle, Kıbrıslı Türklerin Türkçesiyle ve Kapadokyalıların, Anadolu ve Pontus Rumları’nın lehçeleriyle buluşuyor. Aynı zamanda, mekan ve zamana duyulan "nostalji" ruhunu taşıyan çağdaş sanatsal eserler de sahneye yansıdı. Gecede Derviş Zeybek de Lefkoşa’daki Mevlevi Tekkesi’nden görüntüler eşliğinde Kıbrıstaki Dervişliği yansıtan bir dans performansı ortaya koydu.

Katılan Müzisyenler: Efraín López, Michalis Kouloumis, Petros Kouloumis, Elena Xyda,

Veronica Alonefti, Panagiotis Tsappis, Panagiotis Stylianidis, Anestis Panagiotidis.

Bizans dansı: "Kıbrıslı Melodistler"

Koro: Politistiko Erastiri Ay. Omoloyiton Geleneksel Müzik Korosu (Şef: Elena Xyda)

Danslar: Ermeni, Maronit, Kıbrıs Türk ve Pontus Topluluklarının temsilcileri: Kıbrıs Pan-Ulusal

Ermeni Kültür ve Eğitim Derneği

Michiel Fragiskou (oyuncu ve şarkıcı)

Shiarpel Fragiskou (halk şairi)

Derviş Zeybek (dansçı)

"Panagia Soumela" Gençlik Merkezi Üyeleri (dansçılar)

Dansçılar: Politistiko Ergastiri Ay. Omoloyiton

Çağdaş Dans: Julie Charalambidou

Metin ve Olay Performansı: Angelos Fiakas, Nikolas Rotsidis, Kalia Kitsiou, Florentia Laoutari,

Ioanna Georgiou, Giorgos Chagigeorgiou, Marilia Papanikolaou, Michelle Frangiskou

Resimler: George Constantinou

Metinler: Maria Papandreou

Konsept ve Sanat Yönetimi: Christiana Papadopoulou