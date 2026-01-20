Özcan Alper ve İlker Atak’ın filmleri Berlinale Ana Yarışmaya seçildi

76. Berlin Film Festivali programı Berlin’de gerçekleştirilen basın toplantısı ile açıklandı. Ana Yarışma’da Emin Alper’in Kurtuluş ve İlker Çatak’ın Sarı Zarflar filmlerinin de yer aldığı programda yarışmalı ve yarışma dışı filmler bulunuyor. Berlinale Ana Yarışması'nda, aralarında ilk uzun metrajlı film, bir animasyon ve bir belgeselin de bulunduğu 22 film Altın ve Gümüş Ayı ödülleri için yarışacak. 28 ülkeden yapımların yer aldığı yarışmada 20 film dünya prömiyeri yapacak, 9 film kadın yönetmenler veya ortak yönetmenler tarafından yönetildi.

Festival Direktörü Tricia Tuttle ana yarışma ile ilgili “Bu yılki zengin yarışma seçkisinde aşık olacağımız çok şey bulduk. Ve bu 22 filmin cazibesine o kadar güveniyoruz ki, meydan okurcasına diyoruz ki, ‘burada sevecek bir şey bulamazsanız, sinemayı sevmiyorsunuz demektir!’ Bu 22 film, 2026'da harika sinemanın ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor. Her biri güzelce işlenmiş ve kendi sanatsal vaadini yerine getiriyor. 21 Şubat'ta Wim Wenders'ın jürisinden Altın Ayı ve Gümüş Ayı ödüllerini alacak filmleri keşfetmek için sabırsızlanıyoruz.”



Emin Alper “Kurtuluş” ile yine Berlinale Ana Yarışmada

Ulusal ve uluslararası festivallerde birçok ödüle layık görülen yönetmen Emin Alper’in yeni filmi “Kurtuluş”, 76. Berlinale Ana Yarışmada yer alacak. Film, dünya prömiyerini Berlin’de gerçekleştirirken, Alper’in 2019 yılında Ana Yarışma’da yer alan “Kız Kardeşler” filminden yedi yıl sonra bu bölüme kabul edilen Türkiye yapımı olarak dikkat çekiyor.

Emin Alper’in beşinci uzun metraj filmi olan “Kurtuluş” filminin oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş, Eren Demir, Selim Akgül, Hichi Demi ve Nazmi Karaman yer alıyor.

Toprak, İktidar ve “Kurtuluş” Vaadi

Film, korucu Hazeran aşireti ile yıllar önce köylerinden ayrılmak zorunda kalan Bezariler arasında yaşanan toprak çatışmasını merkezine alıyor. Gergin bir atmosferde ilerleyen anlatı, tekinsiz rüyalarla beslenen bir iktidar mücadelesini ve “kurtuluş” vaadinin peşinden sürüklenen bir köyün hikâyesini konu ediniyor.

Yapımcılığını Liman Film’in üstlendiği “Kurtuluş”, çok ortaklı bir yapım olarak hayata geçirildi. Filmin ortak yapımcıları arasında Bir Film, Meltem Films, TS Productions, Circe Films, Horsefly Films ve Second Land bulunuyor. Görüntü yönetmenliğini Ahmet Sesigürgil ve Barış Aygen’in üstlendiği filmin müzikleri Christiaan Verbeek imzası taşıyor. Yapım tasarımı Nadide Argun Van Uden, kurgu ise Özcan Vardar tarafından gerçekleştirildi. Çekimleri Batman’ın Kırkat köyü ile Mardin’in Kıllit (Dereiçi) köyünde tamamlanan filmin kurgu çalışmaları İstanbul’da yapılırken, görüntü post prodüksiyonu Yunanistan ve Fransa’da, ses post prodüksiyonu ise Hollanda’da gerçekleştirildi.

İlker Çatak “Sarı Zarflar” (Gelbe Briefe) ile yeniden Berlinale’de

Yönetmen ve senarist İlker Çatak, Oscar® adayı “Öğretmenler Odası”nın (Das Lehrerzimmer, 2023) ardından, yeni filmi “Sarı Zarflar” (Gelbe Briefe) ile yeniden Berlinale’de yer alıyor. Dünya prömiyerini Berlinale’de yapacak olan film, ana yarışmada Altın Ayı için yarışacak.

İdealler mi, hayatta kalmak mı?

Senaryosunu İlker Çatak, Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstepen’in birlikte kaleme aldığı “Sarı Zarflar”, bir ailenin idealleri ile hayatta kalma arzusu arasındaki yol ayrımına odaklanıyor: Ankara’nın tanınan sanatçı çifti Derya ve Aziz’in hayatı, yeni oyunlarının prömiyerinin ardından değişir. Bir anda işlerini ve evlerini kaybeden çift, 13 yaşındaki kızları Ezgi ile birlikte yeni bir hayat kurmak üzere İstanbul’a yerleşmek zorunda kalır.

Özgü Namal ve Tansu Biçer başrolde

Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer’in paylaştığı filmde ayrıca Leyla Smyrna Cabas, İpek Bilgin, Aydın Işık, Aziz Çapkurt, Yusuf Akgün, Uygar Tamer, Jale Arıkan, Seda Türkmen, Emre Bakar, Elit İşcan, Sultan Ulutaş Alopé, Emine Meyrem ve İpek Seyalıoğlu rol alıyor. Filmin cast direktörlüğünü ise Ceren Sena Akdeniz üstleniyor. Sanat yönetmenliğini Zazie Knepper’ın, kostüm tasarımını Christian Röhrs’ün yaptığı film,“Öğretmenler Odası” ekibinden görüntü yönetmeni Judith Kaufmann, kurgucu Gesa Jäger ve besteci Marvin Miller’i yeniden bir araya getiriyor. Almanya, Fransa ve Türkiye ortak yapımı olan filmin yapımcılığını Ingo Fliess (if... Productions); ortak yapımcılığını Carole Scotta, Caroline Benjo, Eliott Khayat (Haut et Court), Nadir Öperli ve Enis Köstepen (Liman Film) üstlendi.

ANA YARIŞMA FİLMLERİ

At the Sea Yön: Kornél Mundruczó

Dao Yön: Alain Gomis

Dust Yön: Anke Blondé

Everybody Digs Bill Evans Yön:Grant Gee

Home Stories(Etwas ganz Besonderes) Yön:Eva Trobisch

In a Whisper(À voix basse) Yön:Leyla Bouzid

Josephine Yön: Beth de Araújo

The Loneliest Man in Town Yön:Tizza Covi ve Rainer Frimmel

Moscas Flies Yön: Fernando Eimbcke

My Wife Cries (Meine Frau weint) Yön:Angela Schanelec

A New Dawn (Hanarokusho ga Akeru Hi ni) Yön:Yoshitoshi Shinomiya

Nightborn (Yön Laps) Yön:Hanna Bergholm

Nina Roza Yön: Genevieve Dulude-de Celles

Queen at Sea Yön:Lance Hammer

Rose Yön: Markus Schleinzer

Rosebush Pruning Yön:Karim Aïnouz

Soumsoum, the Night of the Stars(Soumsoum, la nuit des astres) Yön:Mahamat-Saleh Haroun

Salvation (Kurtuluş) Yön: Emir Alper

(Yapım: Fransa,Yunanistan, Hollanda,Suudi Arabistan,İsveç,Turkiye)

Sarı Zarflar(Gelbe Briefe) Yön:İlker Çatak

Yapım:Fransa-Almanya-Türkiye

We Are All Strangers (Wo Men Bu Shi Mo Sheng Ren) Yön:Anthony Chen

Wolfram Yön:Warwick Thornton

“YO Love Is a Rebellious Bird” by Anna Fitch, Banker White Yön: Yolanda Shea