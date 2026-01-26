“’Juju’ya sahte diploma vermemiz için Ziya Öztürkler baskı yaptı”

UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal ‘Juju’nun yargılandığı “sahte diploma” davasında tanık olarak mahkemeye getirilen üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz, “Fatoş Ünal’a diploma hazırlanması için bana Ziya Öztürkler baskı yaptı, talimat verdi” iddiasında bulundu.

Gündüz ayrıca Öztürkler'in, İçişleri bakanı olduğu dönemde "diplomanın verilmemesi halinde rektör yardımcısı ve eşine yurttaşlık verilmeyeceği" yönünde tehdit ettiğini de öne sürdü.

Gündüz’ün mahkemedeki çarpıcı ifadesi şöyle:

“2022’de Fatma Ünal beni aradı ve diplomasını ne zaman basılacağını bana sordu. Ben de bu konularla benim değil Rektör Yardımcısı Serdal işıktaş’ın ilgilendiğini ifade ettim. Birkaç gün sonra Ziya Öztürkler beni aradı, Fatma Ünal‘ın kendisi için değerli olduğunu ve UBP‘de etkili bir insan olduğunu söyledi. Mezuniyet işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlanması için bana talimat verdi. Ona da aynı şekilde diploma ile ilgim olmadığımı, rektör yardımcısının diplomalarda birinci derece Serdal Işıktaş olduğunu söyledim. Ziya Öztürkler bana Işıktaş ve eşinin vatandaşlık başvurusunun önünde olduğunu söyledi.”

Juju ve gündüz mahkemede 'ağladı'

Mahkemedeki ifadesinin devamında gündüz “Ben bu meselede ve diğer diploma meselelerinde hiçbir şekilde ne kendim için ne de ailem için bir kuruş menfaat elde etmedim. Bana bu kumpası kuran hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum” dedi ve ağlamaya başladı.

Bunun üzerine Fatoş Ünal da “ben kimsenin kul hakkına girmedim” diyerek ağladı.

İddiaya konu dönemde Öztürkler, İçişleri Bakanı olarak görev yapıyordu.

Ziya Öztürkler şu anda Meclis Başkanı.

Anımsanacağı üzere Serdal Gündüz ağır ceza mahkemesinde yargılanmış ve 15 yıl hapis cezası almıştı.