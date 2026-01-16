Atasun Optik 354. mağazasını Kıbrıs’ta açtı

Atasun Optik, Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk mağazasını açarak büyümesini ülke sınırlarının dışına taşıdı. Türkiye’de 71 ilde 350’den fazla mağazayla hizmet veren Atasun Optik, Lefkoşa’da açılan yeni şube ile kalite ve deneyimini Kıbrıs’a taşıyacak.

Türkiye’de optik perakende sektörünün güçlü markalarından Atasun Optik, Lefkoşa’da Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde açtığı yeni şubeyle birlikte 354. mağazasına ulaşacak. Yeni yılın ilk ayında açılan mağaza ile Atasun Optik, iyi görme ve iyi görünmeyi herkese ulaştırma misyonuyla, müşteri odaklı hizmet anlayışını Kıbrıs’taki tüketicilerle de buluşturacak.

Evren Kutlu: “Türkiye’de büyüttüğümüz optik perakende gücümüzü ilk kez ülke dışına taşıyoruz”

‘Atasun Optik olarak yıllardır Türkiye’de büyüttüğümüz optik perakende gücümüzü genişleterek ülke dışına taşıyoruz’ diyen Atasun Optik CEO’su Evren Kutlu, bu yatırımı yeni bir büyüme yolculuğunun başlangıcı olarak gördüklerini söyledi. Kutlu sözlerine şöyle devam etti: ‘Kıbrıs’taki ilk mağazamız, yeni bir lokasyon olmakla beraber; müşterilerimizle kurduğumuz güvene dayalı ilişkiyi ve hizmet standardımızı uluslararası ölçekte genişletmemizin de başlangıcı. “İyi görme ve iyi görünmeyi herkese ulaştırma” misyonumuzu artık Kıbrıs’ta da hayata geçireceğimiz için heyecan duyuyoruz. Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’ndeki yeni mağazamızda, Atasun Optik hikayesinde yeni bir sayfa açıyoruz.”