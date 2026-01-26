“Mevzuata uygun, demokratik ve özerk üniversite istiyoruz”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), üniversitede mevzuata, demokratik teamüllere ve kurulların iradesine aykırı uygulamalar olduğu gerekçesiyle Rektörlük binası önünde eylem yaptı. Eylemde basın açıklaması okunarak, üniversitenin demokratik ve özerk yapısının korunması çağrısında bulunuldu.

DAÜ-SEN tarafından yapılan açıklamada, son dönemde Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yaşanan gelişmelerin üniversitenin demokratik işleyişi, kurumsal özerkliği ve hukuka bağlı yönetim anlayışı açısından ciddi kaygılar yarattığı belirtildi.

Açıklamada, geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelerin, Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Enstitü Kurulu’nu imza toplanarak olağanüstü toplantıya çağırmak zorunda bıraktığı hatırlatıldı. 23 Ocak 2026 tarihinde olağanüstü toplanan enstitü kurulunun, toplantıya katılan 22 üyenin oy birliğiyle, enstitü müdürü belirleme sürecinde en erken zamanda eğilim yoklaması yapılmasına karar verdiği ve bu sürecin takviminin belirlendiği kaydedildi.

Bu kararın DAÜ mevzuatına ve üniversitelerde yerleşik demokratik teamüllere uygun olduğu vurgulanan açıklamada, Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK) asaleten atama yapılması yönündeki iradesinin ardından, enstitü kurulunun da görüş oluşturma ve bu görüşü sunma yönünde adım atmasının kurumsal işleyişin doğal bir parçası olduğu ifade edildi.

DAÜ-SEN, gelinen aşamada Rektörlüğün kurulların iradesiyle uyumlu hareket etmek yerine süreci zorladığını, mevzuat ve demokratik teamüllerin dışına çıkan uygulamalara yöneldiğini ifade etti. Açıklamada, DAÜ mevzuatının rektöre dekan, müdür ya da bölüm başkanlarını tek başına atama yetkisi vermediği, bu görevler için ilgili kurulların görüşünün zorunlu olduğu hatırlatıldı. Aynı ilkenin VYK için de geçerli olduğu ve rektör atamalarında senatonun önerisinin esas alındığı vurgulandı.

“Üniversiteler kişisel tercihlerle değil, ortak akılla ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle yönetilmelidir” denilen açıklamada, eğilim yoklamaları ve kurul kararlarının üniversite demokrasisinin temel dayanakları olduğu belirtildi.

DAÜ-SEN, yaşanan olumsuzlukların son bulması, kurumsal işleyişe ve ortak akla geri dönülmesi, kurulların kararlarının hayata geçirilmesi ve demokratik, özerk üniversite yapısının korunması amacıyla bu eylemin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Eylemde Rektörlük, DAÜ mevzuatına, demokratik teamüllere ve üniversite kurullarının iradesine uygun davranmaya davet edilirken, Cumhurbaşkanı ve Hükümet de Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde mevzuata ve demokratik ilkelere aykırı uygulamaların sona erdirilmesi için sorumluluk almaya çağrıldı.

Açıklamada, üniversitelerde hukuka uygunluk, demokrasi ve özerkliğin yalnızca akademisyenlerin değil, toplumun tamamının ortak kazanımı olduğu vurgulanarak, “Demokratik, özerk ve çağdaş üniversite anlayışından geri adım atılmasına izin vermeyeceğiz. Yanlışta değil, doğruda ısrarcı olacağız” denildi.