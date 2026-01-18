Creditwest Bank’ın Dijital Teminat Mektubu Hizmeti hayata geçti

Creditwest Bank, bireysel ve ticari müşterilerine yönelik dijital bankacılık hizmetlerine yeni bir uygulama ekledi. Banka, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulmak üzere düzenlenen çalışma izinleri kapsamındaki teminat mektupları için dijital başvuru imkânı sağlayan bir hizmeti kullanıma açtı.

Yeni uygulama ile müşteriler, Dijital Teminat Mektubu başvurularını West Notifier ve Kurum Ekstre Görüntüleme Portalı üzerinden şubeye gitmeden gerçekleştirebiliyor. Banka, bu hizmetin mevcut süreçlerdeki zaman ve operasyonel yükü azaltmayı hedeflediğini belirtti.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, dijital bankacılık çözümlerini geliştirmeye devam ettiklerini ve yeni hizmetle çalışma izinleri için gerekli teminat mektuplarına dijital kanallar aracılığıyla başvuru yapılabildiğini ifade etti.

Banka tarafından paylaşılan bilgilere göre Dijital Teminat Mektubu uygulaması, kredi limiti tahsis edilmiş müşteriler için geçerli olacak. Limiti tanımlanan müşteriler, mevcut limitleri kapsamında dijital bankacılık kanalları üzerinden başvuru yapabilecek. Bireysel müşteriler West Notifier, kurumsal müşteriler ise West Notifier ve Kurum Ekstre Görüntüleme Portalı’nda yer alan “Başvurular” menüsü altındaki “Teminat Mektubu” ekranı aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilecek.