Kıbrıslı Türk yolcunun tasarrufunda 72 karton sigara ele geçirildi

Kıbrıs Cumhuriyeti Gümrük Dairesi çalışanlarının cuma günü Baf Havalimanında biri Kıbrıslı Türk, diğeri de Bulgar iki yolcunun tasarrufunda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirdiği haber verildi.

İki şahsın tutuklandığını ve dört gün gözaltında kalacağını yazan Alithia ve Fileleftheros gazeteleri, cuma günü gerçekleşen olayda İngiltere’ye gitmek üzere Baf Havalimanına giden Kıbrıslı Türk kadın ile bir Bulgar vatandaşının tasarrufunda büyük miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildiğini belirtti.

Söz konucu yolcuların valizlerinde büyük miktarda sigara ele geçirildiğini ve sigaraların üzerinde Türkçe ve Yunanca olmak üzere herhangi bir sağlık uyarısı bulunmadığını yazan gazete, bunun sigaraların gümrüksüz olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Kıbrıslı Türk yolcuya ait valizlerde toplam 72 karton, Bulgar yolcunun valizinde ise 87 karton sigara ile 12 paket sigara tespit edildiğini yazan gazete, yolcuların tutuklandığını, valizlerine de el konulduğunu kaydetti.

Haberde geçen gün Baf Kaza Mahkemesine sevk edilen şahısların 4 gün gözaltında kalmasına karar verildiği belirtildi.