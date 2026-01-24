ExxonMobil 10’uncu parselde ticarileştirme ilanı sürecini başlatıyor

Amerikan enerji şirketi ExxonMobil’in Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilan ettiği MEB’in 10’uncu parselinde ticarileştirme sürecini başlatacağı bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre, ExxonMobil Başkan Yardımcısı John Ardill dün Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile görüştü. Ardill görüşme sonrasında yaptığı açıklamada 10’uncu parselde ticarileştirme sürecini başlatacaklarını ve doğal gaz üretimine başlama tarihi olarak 2030-2035 dönemini değerlendirdiklerini söyledi.

Hristodulidis, ExxonMobil’in bölgede faaliyet göstermesini “çok önemli” bulduğuna işaret ettiği açıklamasında, Ardill ile ExxonMobil’in gelecekteki 5’inci ve 10’uncu parsellerle ilgili planlarını ele aldıklarını açıkladı. Hristodulidis, hükümetinin, ExxonMobil ile gelecekte başka parsellerde de daha çok iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Ardill şirketin bugüne kadarki, özellikle “Pegasus” yatağındaki faaliyetlerinin başarılı olduğunu ve hedefinin, mümkün olduğunca süratli ticarileştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

“Glafkos” ve “Pegausu” yataklarındaki toplam doğal gaz rezervinin 6 ile 9 trilyon ayak küp olarak değerlendirildiğine işaret eden gazete, ticarileştirme ilanının da bu yılın ilk yarısında incelenmesinin beklendiğini kaydetti. Gazete daha sonra atılacak adımlar arasında teyit sondajları, teknik incelemeler ve nihai yatırım kararı bulunduğunu ekledi.

Habere göre, Enerji Bakanı Mihalis Damianos Ardill-Hristodulidis görüşmesini yapıcı olarak niteledi ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin belirlenen takvimden ve süreçlerin normal ilerlemesinden memnun olduğunu açıkladı.