“Proje, jeopolitik bazı karışıklıklardan etkileniyor”

AB Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen, “Great Sea Interconnector” (GSI) projesinin, jeopolitik bazı karışıklıklardan etkilendiğini açıkladı.

Alithia gazetesi: “Jeopolitik Engel Konusunda Resmi Kabul” başlığı altında verdiği haberinde, AB Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen’in Rum Haber Ajansı KİPE’ye, GSI projesine ilişkin yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Jorgensen, projenin takviminin ve maliyetinin bazı karmaşık jeopolitik durumlardan etkilendiğini belirterek ancak bu bağlantının çok stratejik olduğunu ve müdahil üye ülkeler arasında tam bir koordinasyon gerektirdiğini ifade etti.

Kıbrıs’ın AB elektrik ağına bağlı olmayan tek ülke olduğunu da vurgulayan Jorgensen, GSI projesinin Komisyon tarafından, Avrupa’yı Birleştirme Tesisi (CEF) yoluyla maddi açıdan uzun zamandır desteklenmekte olduğunu ve zamanında hayata geçirilmesi tercihiyle, mevcut 8 enerji kavşağı projesi arasında dahil edildiğini söyledi.

Jorgensen, projeye çok aktif şekilde müdahil olduğunu, Kıbrıs ve Yunanistan’daki meslektaşlarıyla sürekli iletişim halinde bulunduğunu belirtirken, Komisyonun Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne teknik ve siyasi destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.