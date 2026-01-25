Creditwest Bank’tan Güzelyurt Sosyal konutlarına finansman desteği

İçişleri Bakanlığı Konut Edindirme Birimi tarafından yürütülen 1. Etap Güzelyurt Sosyal Konut Konut Edindirme Projesi kapsamında, hak sahiplerine konut kredisi sağlanmasına yönelik önemli bir iş birliğine imza atıldı.

Creditwest Bank’ın da dahil olduğu yetkili bankalar ile imzalanan protokol kapsamında, 63/2007 Sayılı Konut Edindirme Yasası çerçevesinde hak sahibi vatandaşların konut kredisi işlemlerinin hızlı, şeffaf ve güvenli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen imza törenine Creditwest Bank adına Genel Müdürümüz Mazher Zaheer ile Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Eliz Ulusoy katıldı.

“Konut sahibi olmayı kolaylaştıran bir model”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Creditwest Bank Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, sosyal konut projelerinin toplumsal refah açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

“Güzelyurt Sosyal Konut Edindirme Projesi kapsamında imzalanan bu protokol ile, hak sahibi vatandaşlarımızın konut finansmanına erişimini kolaylaştıran, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir kredi modeli sunuyoruz. Creditwest Bank olarak, sadece finansman sağlayan bir banka değil; toplumsal faydayı önceleyen bir paydaş olmayı önemsiyoruz. Bu projeye destek vermekten ve halkımızın konut sahibi olma yolculuğuna katkı sunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.”

Ulusoy, kredi koşullarının özellikle dar ve orta gelirli ailelerin ödeme gücü gözetilerek yapılandırıldığını vurgulayarak, Faiz Farkı Fonu desteği sayesinde taksit yükünün dengelendiğini belirtti.

“Bu iş birliğinin parçası olmaktan gurur duyuyoruz”

Eliz Ulusoy sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Vatandaşlarımızın güvenli, planlı ve uzun vadeli bir şekilde konut sahibi olmasını destekleyen bu anlamlı iş birliğinin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini artıran, sosyal fayda üreten projelere katkı sunmak Creditwest Bank’ın temel öncelikleri arasındadır. Güzelyurt Sosyal Konutları Projesi’nin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyor, ülkemizde sosyal konut finansmanına katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğimizi belirtmek istiyorum.”