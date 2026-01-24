Yağışlara rağmen barajlardaki su rezervi kritik seviyede

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, yağışlara rağmen barajlardaki su rezervinin kritik seviyede olması sebebiyle yeni olağanüstü önlemler kararlaştırdı.

Alithia ve diğer gazetelere göre, Kıbrıslı Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu şu ana kadar barajlara sadece 2 milyon metreküp su aktığını, bunun yok denecek kadar az olduğunu açıkladı. Panayotu toplantı sonrasında RİK’e yaptığı açıklamada 31 milyon euroluk yeni bir tedbir paketi onaylandığını ve yıl sonuna kadar toplam 9 yeni tuzlu su arıtma tesisini faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Son bir buçuk yılda 2 tuzlu su arıtma tesisi inşa edildiğini, gelecek ay üçüncüsünün, Mart ayında da dördüncüsünün tamamlanacağını belirten Panayotu bu hedefin başarılabilmesi için herkesin günlük kişisel su tüketimini yüzde 10 oranında azaltması gerektiğine işaret etti.

Panayogu halen çiftçilere, bu yıl alacakları tarımsal su miktarının geçen yılla göre yüzde 30 daha az olacağını bildirdiklerini de sözlerine ekledi.

Kıbrıslı Rum Su İşleri Dairesi yetkilisi Marios Hacikostas’ın, son yağışların barajlara katkısının toplamda 400 bin metreküp, “neredeyse hiç” olduğunu açıkladı. Ocak ayının bittiğini hatırlatan Hacikostas barajları, bulundukları trajik durumdan, sadece kısa sürede sağanak yağışların düşeceği iyi bir Şubat ya da Mart ayının çıkarabileceğini vurguladı.