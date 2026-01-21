MetaTerra heyeti Beyond Bucharest programı için Bükreş’te

MetaTerra Yönetim Kurulu Başkanı Douglas Anderson liderliğindeki heyet, 20–22 Ocak tarihleri arasında Operasyondan Sorumlu Üst Düzey Yöneticiler ve Hukuk ekibiyle birlikte Bükreş’te temaslarda bulunuyor. Ziyaret kapsamında Beyond Bucharest programının strateji aşamasından ölçülebilir icraya taşınmasına yönelik toplantılar yapılıyor.

MetaTerra heyeti, 20–22 Ocak tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreş’te bir dizi görüşme gerçekleştiriyor. Yönetim Kurulu Başkanı Douglas Anderson liderliğinde yürütülen programda, şirketin Operasyondan Sorumlu Üst Düzey Yöneticileri ile Hukuk ekibi de yer alıyor.

Kıbrıs’ta doğan bir "global proje" olarak nitelendirilen Beyond Bucharest, MetaTerra’nın tasarladığı şehir ölçekli bir platform olarak tanımlanıyor. Program kapsamında, yeni Romanya havalimanı “öncelikli varlık” olarak konumlandırılırken, kamu hizmetleri ile ödeme akışlarının Miracle Chain ve Miracle Pay altyapısı üzerinden şeffaf ve denetlenebilir bir RWA (gerçek dünya varlıkları) modeliyle yürütülmesi hedefleniyor.

Hukuk ve otoritelerle toplantılar

Heyetin Bükreş temasları; yerel hukuk danışmanlarıyla yapılan görüşmelerin yanı sıra, havacılık ve altyapı otoriteleriyle çalışma toplantılarını, kentsel planlama istişarelerini ve geliştirme alanına yönelik yerinde incelemeleri kapsıyor.

Toplantılarda temel hedefin, saha uygulamalarına geçilmeden önce standartlarda ortak mutabakat sağlanması olduğu kaydedildi. Bu çerçevede, vatandaşlar ve işletmelerin “ilk günden itibaren” hissedeceği altyapı önceliklerinin doğru kurgulanması ve kamusal sonuçlarla özel sektör operasyonlarının aynı tempo içinde ilerletilmesi amaçlanıyor.