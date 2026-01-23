3.Kıbrıs Uluslararası Tiyatro Festivali’nin teması “O Burada”

Cyprus International Theatre Festival (CITF)-Kıbrıs Uluslararası Tiyatro Festivali-üçüncü kez üst üste mart ayında Limasol’da yapılacak ve dünyanın dört bir yanından birinci sınıf performans sanatçılarını adamıza getirecek.

Bu yıl CITF sahnesi, yalnızlıkta bulunan gücün ve kadın deneyiminin berraklığının bir kutlaması olarak tekil sesin gücüne adandı. "O(Kadın) Burada" ifadesi, sahneye tesadüfen değil, kendi gerçeğini dile getirme amacıyla içsel gerekliliğiyle çıkan bir sanatçının gelişini simgeliyor.

CITF, Kıbrıs halkını kendi başlarına duran kadınların varlığını ve gücünü kutlayan, birinci sınıf bir tiyatro deneyimi yaşamaya davet ediyor

CITF Yönetimi festival ile ilgili yaptıkları açıklamada “O, performans sergilemek, sorgulamak, bozmak ve oynamak için burada. Kıbrıs halkını, kendi başlarına duran kadınların varlığını ve gücünü kutlayan, birinci sınıf bir tiyatro deneyimi yaşamaya davet ediyoruz. CITF’nin 3. Edisyonu 2-8 Mart 2026 tarihleri arasında Limasoldaki Pattihio Tiyatrosu’nda yer alacak. Festivalin konuk sanatçı listesi daha sonra açıklanacak.” dedi.