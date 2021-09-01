Greko burnu açıklarında petrol kütlesi görüldü

Suriye'nin Banyas Termik Santrali’nde kaynaklanan petrol sızıntısından kopan bir bölümün Greko Burnu’nun kuzey doğusunda görüldüğü haber verildi.

Cyprus Mail’in haberine göre, petrol kütlesinden kopan bölümün büyüklüğü henüz bilinmiyor.

Kıbrıs Tarım Bakanı Kostas Kadis, bir balıkçı teknesinin, bölgede petrol kütlesi gördüğünü ihbar etmesi üzerine bir polis helikopterinin ve bir geminin gözetim için gönderildiğini bildirdi.

Ana kütleden kopan parçanın Greko burnunun yaklaşık 55 kilometre açıklarında olduğunu söyleyen bakan, Balıkçılık Dairesinin alarma geçtiğini ve kirlenmeye karşı özel Alexandria gemisinin de bölgeye hareket ettiğini sözlerine ekledi.

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