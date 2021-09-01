Amcaoğlu: ” Dipkarpaz’da dün kıyıda kirliliğe rastlanmadı”

Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye’den kaynaklı petrol sızıntısı ile ilgili Karpaz'da dün kıyıda kirliliğe rastlanmadığını kaydetti.

Amcaoğlu Kıbrıs’a doğru ilerlemekte olan petrol sızıntısı hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K.) değerlendirmelerde bulundu.

Kıyı Emniyeti’nin bölgeye İHA göndereceğini açıklayan Amcaoğlu, gün içerisinde son görüntülerin ellerinde olacağını bildirdi.

“Parça parça birikintiler tespit edildi, toplandı”

Dün Dipkarpaz’da incelemelerde bulunulduğunu ve kıyıda kirliliğe rastlanmadığını belirten Amcaoğlu, doğu istikametinde parça parça birikintilerin tespit edildiğini ve bunların toplandığını aktardı.

Rüzgarın rüzgarın cuma günü ters yöne döneceği bilgisini paylaşan Amcaoğlu, tehlikenin atlatılması temennisinde bulundu.

“Atık toplama gemilerinin biri Çanakkale’den, biri İstanbul’dan yola çıktı”



Ellerindeki tüm imkanları Karpaz bölgesine yönlendirdiklerini vurgulayan Amcaoğlu, dün Başbakan Ersan Saner’in basın toplantısında da belirttiği gibi, iki atık toplama gemisinin birinin Çanakkale’den birinin İstanbul’dan bölgeye gelmek üzere yola çıktığını kaydetti.

Amcaoğlu, Nene Hatun ve Seyit Onbaşı gemilerinin cuma günü bölgede olmasının planladığını hatırlattı.



Ataoğlu: “Kütlenin bulunduğu bölgeye gidip, inceleme yapılacak”

"Petrol sızıntıları toplanmaya başlandı"

Karpaz’da endişeli bekleyiş sürüyor: İHA’lar gözlem yapacak