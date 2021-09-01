“14 mil uzaklığa kadar açıldı, kirlilik yok”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Karpaz’da petrol sızıntısını takip eden ekiplerin denizden 14 mil uzaklığa kadar açıldığını ancak herhangi bir kirliliğe rastlamadığını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Ataoğlu, “14 mile kadar ekipler açıldı, kirlilik yok. Hatta ekipler, kendilerinden 5 mil kadar uzaklıkta olan gemiyle de irtibata geçti. Orada da kalıntıya rastlanmadığı bilgisi var” dedi.

Ataoğlu: “Kütlenin bulunduğu bölgeye gidip, inceleme yapılacak”

Amcaoğlu: ” Dipkarpaz’da dün kıyıda kirliliğe rastlanmadı”

"Petrol sızıntıları toplanmaya başlandı"