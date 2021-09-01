İki Toplumlu Çevre Komitesi: Petrol sızıntısı Kıbrıs kıyılarından uzaklaşıyor

İki Toplumlu Çevre Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum eş Başkanı Michalis Loizides, Suriye’deki bir elektrik santralinden sızan ve Kıbrıs’ı tehdit eden petrolün adanın doğu kıyılarından uzaklaşıyor göründüğünü söyledi.

Loizides Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafından petrol sızıntısı, içeriği ve yoğunluğuyla ilgili daha fazla bilgi beklediğini bildirdi.

En önemli şeyin sızıntının şimdi Kıbrıs’tan uzaklaşarak başka kıyılara yönelmesi olduğunu belirten Loizides, Komitede’deki Kıbrıslı Türk mevkidaşıyla, petrol sızıntısıyla mücadelede Kıbrıs Türk tarafına yardım olasılığı konusunda ‘çok iyi temas’ kurduklarını ancak sonunda buna gerek kalmadığını kaydetti.