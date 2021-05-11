Parti temsilcileri Tatar'ın sunumunu yorumladı: "Yeni bir şey yok"

Ayşe GÜLER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Zirvesi öncesinde bilgilendirmediği Meclis Genel Kurulu’na, Cenevre dönüşünden yaklaşık iki hafta sonra sunum yaptı.

Kapalı oturumla yaklaşık 5 saat süren toplantıya CTP katılmadı, TDP ve HP’de ‘yeni veri sunulmadı’ eleştirisi yaptı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanı Tatar’ın dünkü toplantıda kamuoyunda bilinmeyen bir şeyi kendileriyle paylaşmadığını, ekstra bilgi vermediğini kaydetti, “Tatar, Ankara’nın ezberlettiği şeyleri tekrarladı” dedi.

Toplantıda Mustafa Akıncı’nın değil de neden kendisinin Cumhurbaşkanı seçtirildiğini Tatar’a izahat ettiklerini dile getiren Özyiğit, Tatar’ın Cenevre’deki gayrı resmi toplantıda sunduğu 6 maddelik önerinin hiçbir geçerliliği olmayacağını da söylediklerini belirtti.

Halkın Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay ise ‘gecikmiş’ bir toplantının yapıldığını, Meclis’in Cenevre öncesinde bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yaptığı sunumda bilinmeyen, kapalı oturumda söylenebilecek yeni bir bilgi duymadıklarını ifade eden Özersay, Tatar’a süreci yürütme ve yönetmesine ilişkin eleştirilerini dile getirdiklerini kaydetti.

Öte yandan TDP Milletvekili Zeki Çeler, “Gerek Kıbrıs konusu gerekse yönetim meselesinde altını çizip, söylediğimiz şeyleri aktardık, Türkiye Cumhuriyeti olan ilişkiler konusundaki hassasiyetlerimizi de ilettik” dedi.

Çeler, Tatar’ın yalnızca bir kesimin değil, tüm toplumun Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlattıklarını ifade ederek, bu nedenle yaptığı açıklamalara dikkat etmesi gerektiğini aktardıklarını belirtti.

UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu ise TDP ve HP’li vekillerin aksine bilgilendirme toplantısının ‘çok güzel’ geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre’deki olaylara ilişkin sunum yaptığını belirten Sucuoğlu, toplantının oldukça yararlı geçtiğini ifade etti.

YENİDÜZEN, Cumhurbaşkanı Tatar’ın bilgilendirme toplantısı sonrasında vekillerle görüştü, süreci değerlendirdi.

GÖRÜŞME SONRASI MİLLETVEKİLLERİ NE SÖYLEDİ?

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit:

“Tatar, Ankara’nın ezberlettiği şeyleri tekrar söyledi”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanı Tatar’ın kamuoyunda bilinmeyen bir şeyi kendileriyle paylaşmadığını, ekstra bilgi vermediğini kaydetti.

Özyiğit, “Tatar, Ankara’nın ezberlettiği şeyleri tekrarladı” dedi.

Toplantıda Mustafa Akıncı’nın değil de neden kendisinin Cumhurbaşkanı seçtirildiğini Tatar’a izahat ettiklerini dile getiren Özyiğit, Tatar’ın Cenevre’de gayrı resmi toplantıda sunduğu 6 maddelik önerinin hiçbir geçerliliği olmayacağını söylediklerini belirtti.

Özyiğit, “Tanınma istemenin de hiçbir anlam ifade etmediğini, abesle iştikal olduğunu söyledik. Kendi gördüğümüz yanlışlıkları, ilerde tarihe kaynak teşkil etmesi açısından söylemek istedik” şeklinde konuştu.

Tarihsel süreç içerisinde Kıbrıs konusuna nasıl yaklaştıklarını aktardıklarını ifade eden Özyiğit, “Her ne koşulda olursa olsun, Akıncı ile Kıbrıslı Türklerin iradesinin kendisine geçtiğini, şimdi kendisiyle birlikte iradenin Ankara’ya gittiğini vurguladık” dedi.

Halkın Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay:

“Yeni bir bilgi duymadık, toplumsal birliktelik konusundaki noksanlıkları uyardık”

Halkın Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, dünkü toplantının ‘gecikmiş’ bir toplantı olduğunu, Cenevre öncesinde yapılması gerektiğini ifade etti.

Özersay, Cumhurbaşkanı Tatar’a bundan sonraki süreçte bu tür toplantılar yapılmadan önce bilgilendirme yapılması gerektiğini söyleyerek, eleştirilerini yaptıklarını dile getirdi.

Özersay, “Süreci doğal bulmadığımızı, yine de Genel Kurul toplantısına katıldığımızı, bundan sonraki süreçte de 5+1 toplantılar olacağı için şu ana kadar yapılan hata ve eksikliklerin bundan sonraki toplantılarda yapılmaması için önerilerimizi sunduk” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yaptığı sunumda bilinmeyen, kapalı oturumda söylenebilecek yeni bir bilgi duymadıklarını ifade eden Özersay, süreci yürütme ve yönetmesine ilişkin eleştirilerini dile getirdiklerini kaydetti.

Özersay, Tatar’ın ortaya koyduğu çözüm modeli hem de bunun müzakere edilmesine koyduğu ön şart anlamında kendisiyle birlikte HP’li vekillerin önerilerini sunduğunu ifade etti.

Aynı zamanda Tatar’a çözümsüzlük durumunda Kıbrıs Türkü’nün nefes almasına yardımcı olabilecek limanlar ve buna benzer konulardaki açılımlara yönelik çağrılarda bulunduklarını dile getiren Özersay, “Cenevre’de bunları görüşmesi doğru değildi ama Kıbrıs’ta bunları görüşmek üzere Anastasiadis ile takvimleşmesi ve anlaşması gerekiyordu” dedi.

Özersay, çözüm müzakereleri başlayıncaya kadar iki taraf arasında ticaret, ekonomi, ulaştırma ve limanlar konusunda işbirliği yaratılması için inisiyatif alması gerektiği konusunda Anastasiadis’e çağrı yapması için Cumhurbaşkanı Tatar’a öneri sunduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın hem Ercan Havaalanı’nın isminin değiştirmesi, hem de pasaport ve kimlikler konusunda yarattığı tartışmalar ile toplumu birleştirmesi gerekirken, ayrışmaya neden olduğunu ifade ettiklerini söyleyen Özersay, aynı zamanda toplumsal birlikteliği sağlamakta bir takım noksanlıkları olduğu konusunda uyarıda bulunduklarını aktardı.

TDP Milletvekili Zeki Çeler:

“Kıbrıs konusu, yönetim meselesi ve TC ile ilişkilerdeki hassasiyetimizi aktardık”

Öte yandan TDP Milletvekili Zeki Çeler, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre öncesinde Meclis’i bilgilendirmesi gerektiğini söyledi, zirve sonrasında bu toplantının gerçekleşmesini eleştirdi.

TDP olarak hem görüş hem de eleştirilerinin Meclis tutanaklarına geçmesi, gelecek nesillere aktarılması konusunu önemsememiz nedeniyle toplantıya katıldıklarını belirten Çeler, “Bizim için önemliydi. Gerek Kıbrıs konusu gerekse yönetim meselesinde altını çizip, söylediğimiz şeyleri aktardık, Türkiye Cumhuriyeti olan ilişkiler konusundaki hassasiyetlerimizi de ilettik” dedi.

Çeler, dünkü toplantının gizli olduğunu, 10 yıl sonra tutanakların açılmasıyla dünkü görüşmeyle ilgili herkesin bilgileneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yalnızca bir kesimin değil, tüm toplumun Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlattıklarını ifade eden Çeler, bu nedenle açıklamalarına dikkat etmesi gerektiğini de aktardıklarını sözlerine ekledi.

UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu:

“Toplantı oldukça yararlıydı, artık klasik bir yola geçilecek”

UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, bilgilendirme toplantısının ‘çok güzel’ geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre’deki olaylara ilişkin sunum yaptığını belirten Sucuoğlu, toplantının oldukça yararlı geçtiğini ifade etti.

Sucuoğlu, hem Türk heyetinin hem de TC’nin müzakere masasında ‘egemen devletin’ olması gerektiğinin iletildiğini dile getirerek, “Muhataplar bunun bilincinde. Güney Kıbrıs’ın bunları pek anlamadıklarını belli ediyorlar” şeklinde konuştu.

Birkaç sonra yeniden bir görüşme olabileceğini, daha sonra da ‘klasik’ bir yola geçileceğini dile getiren Sucuoğlu, “İki taraftaki yetkililer görüşmelere devam etsin, ortak zeminde buluşurlarsa görüşeceğiz’ noktasında olabileceğini sözlerine ekledi.