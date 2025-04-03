“Görüşüyorlar ancak kararlar almaktan kaçınıyorlar”

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in Cenevre’deki Kıbrıs zirvesinin ardından dün gerçekleştirdiği görüşme güney basınında da geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “İlk Randevuda Yarım Adım Atıldı- AB’nin Kıbrıs Sorununa Müdahil Olması Onu Rahatsız Etti” başlıklarıyla yer verdiği haberinde dünkü görüşmede Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunda kısmi bir ilerleme yaşandığını, zor konularda ise anlaşmazlıklar olduğunu yazdı.

Gazete iç sayfadan yer verdiği haberinde Tatar’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili tartışmaları iki devletle ilgili kendi gündemine yönlendirme çabasında Avrupa Birliğinin (AB) esas engeli teşkil ettiğinin görüldüğünü yazdı. Haberde bu yüzden dün yapılan görüşmede, AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna sağladıklarının görmezden gelindiği ve AB’yle ilgili olumsuz şeylerin ifade edildiği öne sürüldü.

Gazete “elde ettiği bilgilere dayanarak” Ersin Tatar’ın AB’ye yönelik olumsuz yaklaşımını elektrik enerjisi üretilmesi için ara bölgede bir park inşa edilmesi konusu tartışılırken sergilediğini vurguladı.

Tatar’ın güneş enerjisi parkının iki ayrı bağlantısı (Kıbrıs Cumhuriyeti Elektrik İdaresi ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu) olması gerektiğini savunduğunu ileten gazete, Hristodulidis’in ise “iki devlet” mantığında olduğu için Tatar'ın bu görüşünün ve kabul edilemeyeceğini söylediğini öne sürdü.

Gazeteye göre Hristodulidis projeyi finanse etmeye istekli olan AB’nin dahi Tatar’ın istediği şeyi kabul etmesinin söz konusu olmadığını ve bunun Tatar’ın tepkisine neden olduğunu ileri sürdü.

Gazete güneydeki “kaynakların” AB'nin temelde Tatar'ın iki devlet mantığı çerçevesindeki tartışmaları teşvik etmesini engellediğini öne sürdüğünü de yazdı.

Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis ise Kıbrıslı Türk lider Tatar’a verdiği yanıtta Kıbrıs Türk toplumunun AB’den sağladığı ve sağlamayı sürdürdüğü faydalara işaret etti.

Hristodulidis görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ise Kıbrıs sorununun başka bir çözüm biçimiyle ilgili argümanın güçlendirilmesi olarak değerlendirilebilecek veya bunun altyapısı olarak kullanılabilecek herhangi bir Güven Yaratıcı Önlemin (GYÖ) kabul edilemeyeceğini ve AB kurumlarının bilindik mektubuyla da ifade edildiği üzere AB’nin de tezinin bu yönde olduğunu savundu.

Tatar’ın ise kuzeye dönüşünde güneş enerjisi parkıyla ilgili duydukları konusunda rahatsızlığını gizlemediğini iddia eden gazete, dünkü görüşmenin zor konulardaki anlaşmazlıklar haricinde iki liderin önceki görüşmelerine kıyasla daha iyi bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.

Haberde Maria Angela Holguin’in BM Genel Sekreterinin Kıbrıs kişisel temsilcisi olarak yeniden atanmasıyla ilgili açıklamanın an meselesi olduğu ve bu hafta içinde yapılmasının beklendiği de kaydedildi.

Politis gazetesi ise habere “Görüşüyorlar Ancak İkisi de Kararlar Almaktan Kaçınıyor- Liderlerin Dün Cenevre’deki İlk Görüşmesi, Ancak Sonuç Yok- Geçiş Noktaları Konusuyla İlgili Henüz Herhangi Bir İlerleme Yok- İki Lider Paskalyadan Önce Yeniden Görüşecek- Minimum Sonuca Sahip Sohbet” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfasından geniş yer ayırdı.

Liderlerin dünkü görüşmesinin tarafların itiraz edemeyeceği öneriler ve önlemlerle “renklendirildiği” yorumunda bulunan gazete, daha zor konularla ilgili hızlı bir çıkmazdan kaçınılması için üzerinde anlaşmaya varılabilecek düşük politik değere sahip konuların ele alındığını belirtti.

Gazete gerçekleştirilen yoğun tartışmalara rağmen, Cenevre’de kayda geçirilen ve geçiş noktaları ile enerji konusundaki iş birliğiyle alakalı temel GYÖ’ler konusunda ise hala daha sıfır noktasında bulunulduğunu öne sürdü.

Açıklamasında enerji konusunda AB’nin çizdiği çerçevenin dışında olduğu için kabul edilemeyecek bazı talepler bulunduğunu öne süren Hristodulidis, GYÖler'in Kıbrıs sorunun hem fikir olunan çerçevede çözülmesiyle ilgili çabayı güçlendirmeye yönelik olması gerektiğini belirtti.

Alithia ise “Üzerine Anlaşmaya Varılan Şeyler Konusunda Anlaştılar” başlığıyla yer verdiği haberinde, dünkü liderler görüşmesine atıfta bulunarak hali hazırda bilinen, eski, masrafsız ve düşük siyasi değere sahip dört anlaşma noktasının başarı olarak gösterildiği yorumunda bulundu.

Haravgi ise haberi “Tatar ile Hristodulidis Sınır Kapıları ve Güneş Enerjisi Konusunda Anlaşamadı” başlığıyla yer verdi.