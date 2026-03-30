"Hükümet düşene kadar eylem ve greve devam"

UBP-YDP-DP Hükümetinin hayat pahalılığına yönelik hazırladığı yasa tasarısına ilişkin 62 sendika ve örgütlerin eylemine rağmen bugün oluşturulan “görüşme masasında” uzlaşı sağlanamadı.

Toplantı sonrası açıklama yapan sendikalar grevin yarın da devam edeceğini belirterek aynı 3 noktalarda toplanıp Meclis’e yürüneceğini açıkladı.

Sendikalar “hükümet düşene kadar eylem ve grev devam edecek” açıklamasını yaptı.