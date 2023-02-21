Gönyeli'deki kaza korkuttu

Gönyeli'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında TIR, salon bir araca çarptı.

Alpet ışıkları olarak bilinen, Lefkoşa - Güzelyurt yolunun başında meydana gelen kaza sonucu herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği gözlemlendi.

Polisin olay yerine gelmesi bekleniyor.

Kaza nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşandığı ve uzun araç kuyrukları oluştuğu da gözlemlendi.