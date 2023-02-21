Gönyeli'deki kaza korkuttu
Gönyeli'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında TIR, salon bir araca çarptı.
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Gönyeli'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında TIR, salon bir araca çarptı.
Alpet ışıkları olarak bilinen, Lefkoşa - Güzelyurt yolunun başında meydana gelen kaza sonucu herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği gözlemlendi.
Polisin olay yerine gelmesi bekleniyor.
Kaza nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşandığı ve uzun araç kuyrukları oluştuğu da gözlemlendi.
Fotoğraf: Ertuğrul Senova
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